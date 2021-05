SALMOURÃO: Fundo Social recebe 120 cestas básicas do Governo do Estado

Em mais uma ação do Fundo Social de Solidariedade de Salmourão, o Governo do Estado destinou 120 cestas básicas para as famílias em vulnerabilidade social da cidade.

A equipe coordenada pela gestora Marcia Pravato solicitou as doações, que foram encaminhadas pelo programa social encabeçado pela primeira-dama do Estado, Bia Doria.

Houve ainda uma articulação do deputado Mauro Bragato, trabalho destacado pela prefeita interina Sônia Gabau.

“Estamos aqui para agradecer essa maravilhosa ação da Bia Doria, que é presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado, e do governador João Doria. Também agradecemos imensamente ao deputado Mauro Bragato, que tem nos orientado e ajudado. A população de Salmourão agradece a todos os envolvidos neste gesto de solidariedade”, destaca Sônia Gabau.