Testosterona baixa aumenta risco de gravidade da Covid-19 em homens, diz estudo

A baixa concentração de testosterona no sangue de pacientes homens internados com Covid-19 foi associada a uma tendência de agravamento de casos da doença. É o que aponta estudo desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Washington, publicado nesta terça-feira na revista de publicações médicas JAMA.

Os pesquisadores avaliaram amostras de material genético de 152 pacientes, entre homens, mulheres e crianças, incluindo 143 que foram internados com Covid-19 no Hospital Barnes, na cidade de Saint Louis, no Missouri, entre março e maio de 2020.

O estudo identificou que 66 dos 90 homens acompanhados apresentaram quadros graves da doença e uma taxa de testosterona de 65% a 85% menor que os 24 homens que tiveram quadro moderado, no primeiro e terceiro dias de sintomas. Segundo os pesquisadores, fatores de risco como idade, IMC e comorbidades não interferiram nesta diferença associada ao desenvolvimento severo da Covid-19.

Segundo a pesquisa, a taxa do hormônio em homens adultos é considerada baixa se houver até 250 nanogramas por decilitro. Na admissão em hospital, homens com caso grave de Covid-19 apresentaram média de testosterona de 53 nanogramas por decilitro, enquanto aqueles com quadro moderado tinham concentração de 151 nanogramas por decilitro.