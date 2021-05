Três pessoas são presas e drogas, armas e outros objetos são apreendidos em ação da Polícia Civil

A Polícia Civil, por intermédio das Unidades Especializadas (Delegacia de Investigações Gerais e Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes) de Dracena e a Delegacia de Polícia de Tupi Paulista, contando ainda com o apoio operacional do Grupo de Operações Especiais – GOE, cumpriu nesta quinta-feira (27), cinco mandados de busca e apreensão em endereços relacionados a pessoas suspeitas de envolvimento com o crime de tráfico de drogas. Foram cumpridos três mandados em Dracena e dois na cidade de Tupi Paulista.

A ação resultou na prisão em flagrantes de dois homens, de 25 e 32 anos, pelo crime de tráfico de drogas, e na prisão de outro homem, de 59 anos, por posse irregular de arma de fogo. Todos os envolvidos presos eram residentes na cidade de Tupi Paulista.

Os agentes também apreenderam drogas, dinheiro e celulares. As investigações iniciais foram compartilhadas entre as Unidades Policiais envolvidas, que solicitaram em suas respectivas comarcas os mandados de busca e apreensão domiciliar em desfavor das pessoas investigadas.

Os dois homens de 25 e 39 anos, presos por tráfico de drogas permaneceram custodiados, e à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia. Já o homem, de 59 anos, preso pela posse irregular da arma de fogo, após pagamento de fiança criminal, foi liberado.