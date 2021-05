Sob a produção de Heverson Saviam, cantora mirim lança música e videoclipe neste domingo

A iacriense Lívia Veroneze, de apenas 9 anos de idade, gravou sua primeira música e um videoclipe, com lançamento agendado para o próximo domingo (30) e em comemoração ao Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho próximo. A produção da jovem e talentosa iacriense Lívia Veroneze, que faz aulas de canto há três meses, está sob responsabilidade do seu professor de violão e empresário, o músico profissional há 22 anos Everson Saviam, morador de Parapuã, cantor e proprietário da Banda Dona Benta Show e do Escritório HS Produções.

O sonho de se tornar cantora aconteceu quando Lívia Veroneze tinha somente 8 anos. Depois de ganhar um violão de presente dos pais, Vânia Veroneze e Waldomiro Tolentino Santos, a iacriense iniciou as aulas para aprender a tocar o instrumento, a convite do amigo da família e atual empresário Everson Savian. Com ajuda do irmão Gabriel Veroneze e incentivo do professor de violão, a iacriense conseguiu compor em duas semanas e meia sua primeira música autoral, estilo K-pop, que será lançada, com expectativa de grande sucesso, em todas as redes sociais.

Everson Saviam lembra que descobriu a Lívia assistindo vídeos que os pais dela postavam em redes sociais. “Vendo seu talento convidei a Lívia para fazer aulas de violão”. O empresário explica que o processo de gravação e produção contou com ajuda do maestro Pedro B. “A Lívia nos apresentou, em uma das aulas, a letra da música que ela compôs e resolvemos fazer a produção da canção e do videoclipe. Eu coloquei a melodia e o produtor e tecladista Pedro B. fez o arranjo. Agora está tudo pronto para lançamento do clipe com a música no Instagram, Facebook, YouTube, entre outras redes sociais”.

O empresário destaca ainda que, através do Escritório Hs Produções, está montando um show kids com músicas infantis. “Nossos próximos passos e fazer regravações que marcaram épocas com uma roupagem nova. Crianças que sonham se tornarem cantores ou cantoras podem nos procurar e fazer parte do nosso time de jovens talentos”, enfatiza Everson Saviam, ressaltando que os leitores podem acompanhar Lívia Veroneze pelo Instagram (https://www.instagram.com/liviaveronezecantora/ @liviaveronezecantora). O telefone do músico, produtor e empresário é (18) 99707-9366.