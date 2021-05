FLÓRIDA: Homem é preso acusado de tentar abusar de menor de idade

Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira (27) em Flórida Paulista acusado de tentar abusar sexualmente de uma menor de idade que trabalhava como babá em sua residência.

Segundo informações obtidas pelo jornalismo do portal ifolharegional.com.br e jornal Folha Regional junto a Polícia Civil, a Polícia Militar compareceu na delegacia conduzindo o homem para a apresentação da ocorrência.

Ele foi preso rapidamente devido à ação dos policiais que realizaram patrulhamento e o abordaram quando saía na calçada de casa.

Consta no boletim de ocorrência que além da tentativa de abuso, o autor ainda se trancou no quarto da casa onde estava com a menor e diante da recusa da vítima, teceu ameaças caso ela contasse sobre o ocorrido para alguém.

A menor passou a gritar e conseguiu se desvencilhar do mesmo.

O delegado responsável pelo caso, Dr. Hilton Testi Renz, informou à nossa reportagem que o autor permanecerá detido à disposição da Justiça e que após ser ouvido, será encaminhado para a Cadeia Pública de Adamantina.