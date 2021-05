IRAPURU: Fundo Social recebe 160 cestas básicas

O Fundo Social de Solidariedade de Irapuru recebeu no sábado (15) uma doação de 160 cestas básicas enviadas pelo Fundo Social do Estado de São Paulo (FUSSP).

A doação das cestas básicas foi autorizada para atender as famílias irapuruenses em situação de vulnerabilidade social. O município foi contemplado através de um cronograma definido pelo FUSSP, onde todas as cidades do Estado devem receber.

As cestas básicas serão distribuídas às famílias assistidas pelo Fundo Social do município.

A presidente do Fundo Social de Irapuru, a primeira-dama Vilma Zepone, agradece à primeira-dama, Bia Dória, o governador do Estado de São Paulo João Dória, por contemplarem Irapuru e salienta que muitas famílias estão passando por uma situação difícil, agravada pela pandemia.