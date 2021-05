SALMOURÃO: Sindicato Rural de Inúbia Paulista doa testes para diagnóstico da covid-19

Em mais uma parceria com a Prefeitura de Salmourão, o Sindicato Rural de Inúbia Paulista em conjunto com o Sistema FAESP/SENAR-SP (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo / Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) entregou 500 kits de testes para diagnóstico da covid-19.

A medida auxilia o Município na contenção da pandemia do coronavírus, com um controle maior dos sintomáticos e positivados da doença.