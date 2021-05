FLÓRIDA: Investigação da Polícia Civil prende em Álvares Machado mulher que enviava droga para penitenciárias

Uma mulher foi presa na manhã desta sexta-feira (28), em uma operação deflagrada pela Polícia Civil de Flórida Paulista em Álvares Machado.

Segundo o delegado Dr. Hilton Testi Renz, uma ampla investigação realizada pela Polícia Civil de Flórida Paulista resultou na prisão da mulher que é acusada de enviar droga para a Penitenciária de Flórida Paulista.

Durante o trabalho investigativo, a acusada foi identificada como a responsável pelo envio da droga sintética K4 para a unidade prisional.



Na residência onde foram feitas as buscas foram apreendidas drogas, celulares e anotações possivelmente relacionadas ao envio do entorpecente para outras unidades prisionais do Estado.

A mulher foi detida e encaminhada para uma unidade prisional, onde permaneceu sob custódia e a disposição da Justiça.

Ela vai responder pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes.