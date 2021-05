Osvaldo Cruz chega a 85 óbitos provocados pela Covid-19

Homem de 63 anos que teve sintomas característicos da doença. O paciente procurou a Santa Casa local no dia 16 de maio, realizou exame e testou positivo para Covid-19. Internou no mesmo dia devido quadro clínico e foi a óbito nesta quarta-feira (26).

Homem de 60 anos. Com sintomas característicos da doença, ele procurou a Santa Casa local no dia 19 de maio, realizou exame e testou positivo para Covid-19. Internou no mesmo dia devido quadro clínico e foi a óbito nesta quinta-feira (27).