OSVALDO CRUZ: Prefeitura, polícias e MP anunciam Operação Covid

A Prefeitura de Osvaldo Cruz anunciou na noite desta quinta-feira, 27, que vai implantar na cidade a Operação Covid.

Autoridades do Município, do Ministério Público e da área de Segurança Pública estiveram reunidas e decidiram pela implantação das medidas, que serão detalhadas em decreto que deve ser publicado hoje (28).

As regras darão suporte ao cumprimento de medidas sanitárias preventivas à pandemia, em especial quanto ao respeito ao toque de recolher, a aglomeração de pessoas, a limites de público em estabelecimentos comerciais, bancos, lotéricas e outros autorizados ao atendimento presencial.

O decreto deve ser elaborado de acordo com as regras do Plano São Paulo – fase de flexibilização. Porém, serão intensificadas as ações de fiscalizações quanto a eventuais descumprimentos de medidas sanitárias.

O município adiantou que haverá, por exemplo, o acompanhamento de casos de pessoas positivadas em circulação por ruas e avenidas, além de suspeitos que devem cumprir isolamento domiciliar e eventuais descumprimentos das medidas implantadas trarão responsabilização a quem não cumpri-las com as sanções previstas em lei.

A Prefeita Vera Morena deverá detalhar as medidas em entrevista coletiva à imprensa hoje às 9 horas. A publicação do decreto em seu inteiro teor ocorrerá nesta sexta-feira por volta de 12 horas.

Estiveram presentes em encontro nesta quinta-feira (27) a Prefeita Vera Morena e representantes do Ministério Público Estadual, Drs Owen Miuki Fujiki e Jess Paul Taves Pires, os delegados de Polícia, Marcelo Marques Silva Lemes e Éder Monarin e os comandantes da Polícia Militar, 1o Tenente Rodrigo Afonso e Subtenente Carvalho, além dos secretários Rodrigo Albino (Assuntos Jurídicos) e Renê Miguel Gomes (Desenvolvimento).