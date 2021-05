Ciclistas são atropeladas e motorista foge sem prestar socorro

No início da noite desta sexta-feira (28) duas ciclistas trafegavam pela alça de acesso que dá acesso da cidade de Rinópolis para Rodovia Assis Chateaubriand, quando foram atingidas por um veículo.

Segundo uma das ciclistas o motorista do carro “jogou” propositalmente o carro contra elas. Ambas ciclistas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros de Osvaldo Cruz, para Santa Casa daquela cidade.

Uma das vítimas foi socorrida em estado grave, e passa por cirurgia na noite desta sexta-feira devido a uma fratura no fêmur. A outra ciclista teve ferimentos mais leves.



A Polícia Rodoviária da Base Operacional de Tupã esteve no local para registro do boletim de ocorrência, e deu início as investigações para identificar o motorista que fugiu sem prestar socorro.

Segundo informações as ciclistas usavam luzes de sinalização para trafegar durante a noite, o que descarta a possibilidade delas não terem sido vistas pelo motorista fugitivo.