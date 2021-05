Flórida inicia vacinação para pessoas com comorbidades de 40 a 44 anos

Teve início na sexta-feira (28) a vacinação contra a Covid-19 em pessoas com comorbidades na faixa etária de 40 a 44 anos.

Para se imunizar contra o novo coronavírus, a pessoa deve apresentar documentos, laudos, atestado e receita das medicações.

O atendimento acontece das 7h às 11h e das 13h às 16h30 nos seguintes pontos de vacinação: Centro de Saúde II “Dr. Antonio Giancursi”, ESF I “Nicolau Gerlack”, ESF II “José Carlos Machado”, ESF III “Roberto Florindo”, PAS do Distrito do Indaiá do Aguapeí e PSF do Distrito do Alto Íris.

Ainda na semana passada a Secretaria Municipal de Saúde realizou a imunização de pessoas com comorbidades entre 45 a 49 anos.

Faz parte da lista do grupo de comorbidades: doenças graves, cardíacas, renais, pulmonares, transplantados, diabéticos, obesidade, imunossuprimidos, cirrose hepatite, síndrome de Down e hipertenso grau 3, hipertenso grau 1 e 2 com lesão em órgão.

De acordo com o VacinaJá, Programa de Imunização do Governo de São Paulo, Flórida Paulista já atingiu 21% de sua população vacinada contra a Covid-19. Foram até o momento 4.725 doses aplicadas, sendo 3.117 pela primeira dose e 1.608 delas em segunda dose.