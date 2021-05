MARIAPOLIS: Vereadores cobram Prefeitura por abandono do distrito Mourão

Em sessão da Câmara Municipal de Mariápolis, os vereadores Pedro Firmino Filho, José Airton Ferreira e Cleber Juliano de Oliveira apresentam uma indicação solicitando ao prefeito que juntamente com as secretarias competentes promovam reforma geral no bairro Mourão.



Os vereadores sugeriram ao prefeito que juntamente com os responsáveis pelos setores competentes façam um amplo serviço de recuperação e limpeza no bairro Mourão, em vias e prédios públicos.





“Com o devido respeito, aquele local parece estar abandonado, com asfalto ruim, guias e sarjetas danificadas, juntado água que causa doenças e mau cheiro, sendo que até o campo de bocha necessita de uma limpeza”, informaram os vereadores, através da indicação nº 40/2021.

“Realmente é lamentável ir até o distrito Mourão no município de Mariápolis e notar a falta de cuidados nos patrimônios públicos localizados no local. Além dos banheiros públicos, também foi notável a falta de cuidados com o parquinho às crianças e academia ao ar livre, cheio de matos, folhas e lixos”, apontaram.





Conversando com alguns moradores, estes alegaram que o distrito está sendo esquecido e esperam alguma atitude da administração para que possam ao menos manter o local limpo em condições dignas de uso.