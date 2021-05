Homem é agredido e amarrado durante roubo em Flórida Paulista, três pessoas foram presas

Três pessoas foram presas e uma identificada na rápida ação da Polícia Militar



Um homem foi vítima de roubo no amanhecer deste sábado (29) em Flórida Paulista.

Segundo as primeiras informações obtidas pela reportagem do jornal e site Folha Regional, o crime ocorreu na Rua Stélio Machado Loureiro, onde indivíduos renderam, agrediram e amarraram com enforca gato um homem que presta serviços para uma empresa que está atuando em Flórida Paulista.



Ele foi agredido durante a ação, teve um dente danificado e vários hematomas pela face e outras partes do corpo devido à agressividade dos envolvidos que tentaram fugir levando a caminhonete da vítima, mas não obtiveram sucesso devido o dispositivo antirroubo que bloqueou o veículo. Outros pertences da vítima teriam sido levados.

Apesar de estar bastante machucada, a vítima conseguiu se soltar e momentos após procurou a Polícia Militar que imediatamente iniciou patrulhamento e localizou três dos envolvidos e os prendeu em flagrante e outro é procurado pela polícia. Acredita-se que outras pessoas estejam envolvidas neste crime.

O homem teve que passar por atendimento médico na Santa Casa de Flórida Paulista.



A Polícia Civil e Perícia Criminal estiveram no local do crime e coletaram dados, imagens e dados que serão anexados ao inquérito policial.

Todos os envolvidos foram levados para o Plantão Permanente de Polícia de Adamantina onde a ocorrência segue sendo apresentada.

Nossa equipe de reportagem segue acompanhando a ocorrência e mais informações poderão ser acrescentadas nesta matéria a qualquer momento.