FLÓRIDA: Prefeito pede ao secretário da Habitação solução para paralisação na construção das 101 casas populares

Como informado pelo jornal e site Folha Regional, a Prefeitura de Flórida Paulista está buscando solução para a conclusão das obras de construção das 101 casas populares do novo conjunto habitacional que se encontra com 90% das moradias já executadas.

Na semana passada, durante reunião da AMNAP realizada na cidade de Tupi Paulista, o prefeito Wilson Fróio Júnior esteve presente e aproveitou a presença do secretário da Habitação do Governo do Estado Flávio Amary, e pediu uma solução urgente visando a conclusão do conjunto habitacional em Flórida Paulista.

De acordo com informações, o problema para a conclusão da obra existe devido o impasse entre a Construtora Leman – que é a responsável pela obra – e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) devido a alta de preços em materiais de construção apontada pela empresa que pede o realinhamento dos valores para continuidade dos trabalhos naquele canteiro de obras.

De acordo com o prefeito Fróio, o secretário da Habitação se mostrou preocupado com a situação e garantiu que buscará uma solução através da sua equipe técnica.

O prefeito Fróio garantiu que continuará acompanhando de perto a situação, já que é um problema entre o Governo do Estado e a construtora.