Em Junqueirópolis, 98.3 FM estreia amanhã com a Rede UP de rádio

O jornalismo, grande marca da antiga Rádio Junqueirópolis, vem com novidades nesta transição do AM para o FM, disse Élio Rodrigues. “Amanhã, às 12h, estreia o Jornal do Meio Dia, em edição especial. Além do informativo da tarde, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 12h às 13h, vamos apresentar também o informativo matinal musical “Fique por Dentro”, das 7h às 8h, com as primeiras notícias do dia da região”, destacou.