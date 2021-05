Polícia Federal faz operação para combater crimes em frigorífico da região

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta segunda-feira (31) a Operação Inopino, com a finalidade de combate a crimes sanitários, de corrupção, estelionato e falsidade documental, praticados por organização criminosa envolvendo um frigorífico em Presidente Prudente.

Aproximadamente 50 policiais federais foram mobilizados nesta manhã para o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão em Presidente Prudente, Presidente Epitácio e Rancharia.

De acordo com as provas colhidas desde 2018 – informa a PF –, uma auditora fiscal federal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) teria recebido valores e vantagens para facilitar a comercialização de carnes em desacordo com as normas do setor. “Durante as investigações restaram demonstrados fortes indícios de que a referida servidora pública e prepostos da empresa investigada trocavam embalagens, de forma a adulterar datas de vencimento, além de modificarem romaneios e relatórios de pesagem”.

Segundo a PF, os crimes objeto de investigação são a suposta prática de corrupção ativa (artigo 333 do Código Penal), corrupção passiva (artigo 317, § 2.º, do CP), prevaricação (artigo 319 do CP), falsidade documental (artigos 294 e 304 do CP), crime sanitário (artigo 272 do CP), estelionato (artigo 171 do CP) e organização criminosa (artigo 1.º, § 1.º, c/c artigo 2.º, § 5.º, todos da Lei 12.850/2013).