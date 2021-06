MARIÁPOLIS: Aumentam casos de Covid-19 e um morador está hospitalizado

Os casos de Covid-19 estão aumentando no município de Mariápolis que já teve por algum período sem casos ativos. Conforme o Boletim Epidemiológico divulgado no início da tarde desta terça-feira, 1° de junho, no portal da Prefeitura Municipal, são 13 casos ativos no momento.

Ainda segundo o Boletim Epidemiológico, o município conta com 578 notificações para Covid-19 desde o início da pandemia. Dessas, 357 foram descartadas (exames deram resultados negativos) e 202 evoluíram para casos positivos da doença.

Cita ainda o Boletim que tem 19 moradores aguardando resultados de exames. No total de 202 casos positivos, 183 pessoas estão curadas e 1 morador está hospitalizado. O total de óbitos permanecem em 5.

No boletim também informa sobre à vacinação. Foram aplicadas 1.469 doses em moradores, das quais, 964 receberam a primeira dose e 505 já estão vacinados com duas doses.

O AUMENTO

Segundo informações, esse aumento de casos em Mariápolis pode estar ocorrendo devido aglomerações em diversos locais, principalmente confraternizações familiares, encontros em estabelecimentos, e ainda, festas clandestinas realizadas em locais proibidos que não cumprem as regras do Plano São Paulo.

Isso vem acontecendo em diversas cidades da região, sendo que alguns órgãos fiscalizadores são mais rigorosos e outros sequer comparecem quando são acionadas através de denúncias.

É importante enfatizar que a população deve ficar atenta e evitar o máximo de sair de casa sem necessidade, sempre usar a máscara facial, álcool em gel e manter o distanciamento social.