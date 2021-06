Mototaxista é morta com 25 golpes de faca por detento em “saidinha”

Além das agressões, Izilda foi atingida com as facadas no peito e nas costas. Moradores encontraram a vítima e acionaram a polícia. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

O homem foi preso no dia seguinte, no sábado (29), em Tabatinga (SP), com a moto da vítima. Ele teve a prisão preventiva decretada no domingo (30).