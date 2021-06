Butantan diz não ser necessária uma terceira dose da Coronavac em idosos

O diretor médico de pesquisa do Instituto Butantan, Ricardo Palacios, declarou que não existem dados que justifiquem a necessidade da aplicação de uma terceira dose da Coronavac, vacina produzida pelo instituto paulista, com tecnologia desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac. Segundo ele, este é o momento de ampliar o número de imunizados, não o nível e efetividade das doses já aplicadas.

Em entrevista concedida ao jornal O Estado de S. Paulo , o diretor defendeu que a vacina demonstrou impacto na redução das taxas de hospitalizações e de mortalidade por Covid-19 em idosos onde o imunizante foi aplicado. Palacios também declarou que nenhuma vacina protege totalmente contra infecções pela Covid-19, por isso, é importante aumentar o número de pessoas vacinadas para redução da transmissão comunitária do vírus.

O debate sobre a necessidade de uma dose de reforço da Coronavac para pessoas com mais de 80 anos ganhou força depois que o preprint de um estudo, que ainda precisa ser revisado por pares, foi publicado no repositório MedRxiv, onde foi demonstrado que a eficácia do imunizante nesta faixa etária seria de apenas 28% contra infecções pelo Sars-Cov-2.

Um dos autores do estudo, o infectologista Julio Croda, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), seria necessária a revacinação de idosos mais velhos ainda em 2021, logo depois do término da imunização do grupo prioritário. Palacios, no entanto, acredita que essa ação não pode ser feita antes que se conheça a efetividade da Coronavac contra internações e mortes nessa faixa etária.

“Em termos de saúde pública, a vacina não tem como objetivo principal prevenir qualquer manifestação da doença”, declarou o diretor ao Estadão .

“O esforço de vacinação é, sobretudo, para prevenir hospitalização e morte, e não há nenhum dado que nos traga preocupação de que a vacina não está funcionando para isso”, prosseguiu ele. Para Palacios, a revacinação neste período é uma ideia ousada e embasada em dados limitados, não sendo justificável.