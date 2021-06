ButanVac: Aprovação de testes deve sair nos próximos dias, diz Dória

“Ele terá três etapas, etapa A, etapa B, etapa C. A Anvisa, pediu poucas informações, esclarecimentos sobre a etapa A. Tendo esclarecido esses pontos, ele já autoriza o início do estudo clínico. Estamos esperançosos que essa semana poderemos começar o ensaio clínico”, disse Curi.

O Butantan solicitou à Anvisa em abrir o início dos testes em humanos. O instituto submeteu o protocolo para as fases 1 e 2 do estudo clínico do imunizante, compostas por estudos controlados com placebo que avaliarão a segurança e eficácia da vacina em 1,8 mil voluntários acima de 18 anos no Brasil. A produção da vacina já começou, mas ficará armazenada até a aprovação dos testes.