FLÓRIDA: Sindicato Rural realiza cursos de produção de cachaça e jardinagem

O Sindicato Rural de Flórida Paulista em parceria com o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) realizou mais dois cursos. Foram desenvolvidos os módulos de produção de cachaça e jardinagem, contando com alunos do município que após a aplicação, saíram aptos a exercerem atividades remuneradas e assim colaborar com o orçamento familiar.

Os dois cursos tiveram a aplicação de aulas teóricas e práticas com excelente adesão e participação dos alunos.

Em conversa com a nossa reportagem, o presidente do Sindicato Rural, Valdeir de Souza, destacou o empenho da entidade em estar sempre oferecendo qualificação profissional aos associados, seus familiares e também para a população floridense em geral.