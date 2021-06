Floridense fica em 1º lugar em concurso regional da beleza negra

O floridense João Vitor do Carmo ficou em primeiro lugar no concurso regional realizado pelo Afrofest Cultura Negra Ambulante realizado no último domingo (30) com transmissão ao vivo pela internet e realizado pelo produtor André Black.

Além do floridense, no segmento feminino, a miss beleza negra eleita foi a mariliense Ana Clara.

Já os tupãenses Keullyn Gabriela (segundo lugar), Maria Paula (terceiro lugar) e Laís Elias (quarto lugar).

No segmento masculino, Felipe Santos, de Tupã, ficou com o segundo lugar, e Wesley Henrique, de Adamantina, com o terceiro.



Os vencedores receberão premiação no valor de R$ 2 mil, sendo R$ 700 para os primeiros colocados e R$ 200 para os classificados em segundo lugar e R$ 100 para os colocados em terceiro lugar.

Todos receberão brindes e troféus condecorativos do concurso.

Com ampla programação desenvolvida durante todo o mês de maio, o evento contou com danças, oficinas, músicas, bate-papo, capoeira e homenagens diversas, tudo de forma on-line e disponibilizada através de plataformas digitais.



Além das empresas de Tupã, também são parceiros do projeto o Ministério do Turismo, Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e a ONG Umont.

Em conversa com a nossa reportagem, João Vitor do Carmo destacou sua alegria e o orgulho de representar a beleza negra regional neste importante evento. Ele aproveitou para agradecer as felicitações e o carinho de familiares, amigos e da população em geral.