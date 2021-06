IRAPURU: Deputado Bragato viabiliza verba para reforma do estádio municipal

No último dia 18 de maio, o deputado estadual Mauro Bragato (PSDB) articulou uma reunião com prefeitos e vereadores de 13 cidades do Oeste Paulista com o secretário executivo de Desenvolvimento Regional, Rubens Cury, para debater as prioridades dos municípios.

A reunião aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado, na capital paulista.

Esteve presente na reunião o prefeito Ademar Calegão, o “Mazinho”, que na oportunidade apresentou como prioridade para o município a liberação de uma verba para execução de reforma e revitalização do Estádio Municipal de Irapuru.

Em conversa com a reportagem do site e jornal Folha Regional, o deputado Mauro Bragato informou que na reunião ficou definido que o recurso será liberado ainda este ano para a Prefeitura de Irapuru, sendo que agora será feita a documentação necessária visando a assinatura de convênio nas próximas semanas.