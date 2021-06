Menor tenta tirar a própria vida em Flórida Paulista

Uma menor com 17 anos de idade, tentou tirar a própria vida nesta quarta-feira (2) em Flórida Paulista.

Segundo apurado pelo jornalismo do Grupo Folha Regional – (Jornal TV e Site) junto a Polícia Militar, a menor estava sozinha em casa, feriu partes do corpo e ainda ingeriu comprimidos de medicamentos controlados em dose excessiva.





O policiamento foi acionado e tentou juntamente com uma ambulância do município fazer a condução da vítima para a Santa Casa, porém, foi necessário o apoio do Corpo de Bombeiros de Adamantina com a Unidade de Resgate para acalmar, imobilizar e conduzir a mesma até a Santa Casa de Misericórdia de Flórida Paulista onde permaneceu sob os cuidados médicos.

O Conselho Tutelar acompanhou a ocorrência.



PROCURE AJUDA! CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

O CVV – Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, email e chat 24 horas todos os dias. Ligue gratuitamente: 188.