FLÓRIDA: Corpus Christi será celebrado com missas

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Flórida Paulista vai celebrar nesta quinta-feira (3), a solenidade de Corpus Christi.

Apesar de serem abertas à participação dos fiéis, as missas vão ser celebradas com um número restrito de pessoas, devido o decreto de prevenção e combate ao Covid-19 em vigor, que limita quantidade de pessoas que podem estar presentes no interior da igreja matriz.



Segundo o padre José Ribeiro, a Santa Missa será celebrada em três horários diferentes, sendo às 7h, 9h e 19, visando garantir a participação dos fiéis que desejarem participar presencialmente.



Aqueles que quiserem, poderão acompanhar as missas via transmissão ao vivo pelas redes sociais da paróquia.

Para quem desejar estar presente nas missas é necessário realizar o agendamento prévio na secretaria paroquial e retirada de senhas.

“Presencialmente ou de forma virtual, participemos da celebração da eucaristia e a presença do Cristo vivo no meio de nós”, convidou o padre José Ribeiro.