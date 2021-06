FLÓRIDA: Indivíduo é preso pela Força Tática com tablete e porções de maconha

Uma balança, anotações de venda de drogas e R$ 120 também foram apreendidos

A Força Tática da Polícia Militar prendeu um indivíduo pelo crime de tráfico de drogas em Flórida Paulista por volta das 21h desta quarta-feira (2).

Segundo informações do Setor de Comunicação do 25º Batalhão da Polícia Militar, durante patrulhamento pela Avenida XV de Novembro, os policiais se depararam com o acusado que ao perceber que seria abordado tentou correr, porém, acabou detido logo em seguida.



Em seu poder estava uma porção de maconha, o que levantou a suspeita dos policiais de que em sua residência poderia haver mais entorpecentes.

Foi realizada a busca no imóvel onde foram localizados um papel com anotações de venda de drogas, uma balança de precisão, R$ 120 em dinheiro, oito porções de maconha e um tijolo da mesma droga que ainda seria fracionado para ser vendido.

Diante dos fatos o indivíduo foi preso em flagrante e conduzido para o Plantão Policial Permanente de Polícia Civil de Adamantina onde ficou à disposição da Justiça.