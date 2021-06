LUCÉLIA: Sindicato Rural realiza mobilização para arrecadar donativos para 240 famílias

No mês de maio, o Sindicato Rural de Lucélia iniciou uma mobilização para arrecadar donativos que serão utilizados em programa de assistência a 240 famílias em situação de vulnerabilidade alimentar durante três meses.

A ação visa minimizar os impactos da pandemia da Covid-19, ajudando as famílias que sofreram com o desemprego e ficaram sem acesso à alimentação.

O projeto AlimentAÇÃO é encabeçado pelo Sindicato Rural de Lucélia em parceria com o Sistema Faesp/ Senar-SP (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo / Serviço Nacional de Aprendizagem Rural).

Podem aderir à campanha de arrecadação de alimentos as agroindústrias, alunos de projetos do Senar-SP, associações, comércio, cooperativas, empresas, instituições de ensino e religiosas, produtores e trabalhadores rurais, supermercados, entre outros segmentos da sociedade que buscam colaborar com o próximo.

Os donativos (arroz, bolacha, açúcar, feijão, farinhas, café, óleo, sal, molho de tomate, macarrão, leite, produtos de higiene pessoal e limpeza, frutas, verduras e legumes) podem ser deixados na própria sede do Sindicato Rural que fica na praça Melvin Jones, 110, centro – Lucélia, ou entre em contato através do telefone (18) 3551-1493.