Duas mulheres são presas após esfaquear jovem em praça

De acordo com a Polícia Militar, as mulheres são suspeitas de esfaquearem uma jovem, de 24 anos, na praça central da cidade.

Conforme a corporação, as autoras se encontraram com a vítima na praça e a agrediram com diversas facadas. A jovem foi atingida na perna direita, no braço esquerdo, no rosto e no seio direito.