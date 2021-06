FLORA RICA: Prédios públicos passam por nebulização contra a dengue

Diante do aumento de casos confirmados de dengue no município de Flora Rica, a Saúde Municipal com o apoio da Sucen (Superintendência de Controle de Endemias) do Governo do Estado, realizou nebulizações nos prédios públicos da cidade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foram quatro equipes executando a ação, que visa auxiliar no combate à dengue.

“Outras medidas de prevenção como a limpeza dos quintais e eliminação de criadouros do mosquito da dengue, também são essenciais para evitar mais casos da doença no município, portanto, a equipe solicita mais uma vez, a colaboração de toda a população neste combate”, informou a Secretaria de Saúde.