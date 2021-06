FLÓRIDA: Fundo Social realiza campanha “Manta Solidária”

Com o objetivo de atender as famílias em situação de vulnerabilidade social, o Fundo Social de Flórida Paulista está lançando a campanha “Manta Solidária”.

“Com a chegada do inverno, também chega a urgência de ajudar as famílias que sofrem com o frio intenso desse período”, afirmou a presidente do Fundo Social Nelci Fróio.

Desta forma, o Fundo Social conta mais uma vez com o apoio de empresários floridenses e população em geral com doação de mantas que serão destinadas diretamente às famílias que precisam.

O Fundo Social informa que a manta deve ser nova e estar em embalagem fechada preferencialmente.

“Esse cuidado vem sendo tomado para evitar o contágio devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19) na manipulação de peças usadas”, ressaltou o Fundo Social.