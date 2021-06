Vigilância Sanitária lacra estabelecimento comercial em Osvaldo Cruz

A Operação Covid-19, desenvolvida em conjunto pela Prefeitura de Osvaldo Cruz com apoio das polícias Militar e Civil lacrou uma lanchonete localizada na Avenida Dr. Miranda, na saída da cidade nesta quinta-feira (3).

Segundo a Vigilância Sanitária, o proprietário já havia sido orientado quanto ao horário de funcionamento. No entanto, a Polícia Militar passou pelo local por volta de 1h da madrugada de ontem e havia pessoas dentro do estabelecimento, portanto fora do horário permitido (até 21 horas).

Inicialmente foi feito um boletim de ocorrência por descumprimento de ordem sanitária e passado para o Setor de Fiscalização. No mesmo dia, por volta de 21 horas, o setor de Fiscalização retornou ao local e lacrou a lanchonete.

Inicialmente o local estará fechado por 7 dias, com possibilidade de multa ao proprietário, além da responsabilização criminal. O valor da multa não foi informado.

Outras fiscalizações

Além desta ocorrência, a Operação Covid visitou o comércio em funcionamento durante o dia pela cidade com orientações a respeito do que é permitido e o que não é permitido dentro das regras locais e estaduais de enfrentamento à pandemia.

Além disso, a força-tarefa ainda recebeu denúncias de festas clandestinas em duas chácaras com possível aglomeração, mas durante a inspeção foi constatado que não era chácara de aluguel, apenas a família estava no local.

Também houve três denúncias relativas a dois postos de combustíveis e uma lanchonete em desacordo com as normas, mas as autoridades foram aos locais e não verificaram descumprimento da lei.