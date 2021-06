Jovem é presa pela Polícia Militar com drogas e R$ 1 mil

Durante a abordagem, a equipe não encontrou nada de ilícito com os dois homens, somente R$ 25 e um celular. Já a jovem, informou que em seu bolso havia maconha, que foi entregue à polícia. Com ela também foi localizado R$ 20. Um dos homens abordados fugiu.

Posteriormente, com apoio das demais equipes da Polícia Militar, foi localizada uma porção de crack em um muro próximo ao local da abordagem. Em contato com a genitora do indivíduo que havia fugido, ela informou que a jovem abordada é companheira de seu filho. A mulher ainda autorizou a entrada da equipe na residência.