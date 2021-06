FLÓRIDA: Centro de Covid realiza 358 consultas médicas no mês de maio

O Centro de Covid de Flórida Paulista que está localizado na sede do Instituto Retribuir, nas dependências do Centro de Lazer, faz parte das estratégias para reprimir a transmissão do coronavírus no município.

A intenção é reduzir a ida de pessoas com sintomas leves aos outros locais de tratamento de saúde no município, pois assim diminuem o contágio.

O Centro Covid atua na identificação precoce dos casos fazendo o isolamento e o encaminhamento para o tratamento medicamentoso, bem como se forem necessários, os exames a serem feitos nos pacientes.

De acordo com o levantamento realizado, no mês de maio foram feitas 358 consultas médicas, 69 testes RT PCR e 44 testes rápidos (AG e IgG/IGM).

O secretário municipal de Saúde Aguinaldo Adelino Carvalho diz que esta ação tem se demonstrado muito eficiente para a contenção da pandemia em Flórida Paulista, porque desde a sua inauguração os números referentes ao coranavírus tem sido melhor que de outras cidades do mesmo porte populacional que não implantaram algo parecido.