MARIÁPOLIS: Deputado Bragato busca liberação de recursos junto ao Governo do Estado

O deputado Mauro Bragato articulou reuniões em diversas secretarias do Governo do Estado visando a liberação de recursos para municípios da Nova Alta Paulista.

Entre os municípios que participaram das reuniões está Mariápolis, onde o prefeito Ricardo Watanabe, acompanhado do vice-prefeito Gilson Paulo e dos vereadores Cleber Juliano de Oliveira (Bicudo) e José Airton Ferreira estiveram presentes.

A primeira reunião foi com o chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Segurança Pública, cel. Mauro Cesar Ricciarelli, representando o titular da pasta, gen. João Camilo Pires de Campos. Na oportunidade o prefeito de Mariápolis apresentou reivindicação visando a construção de uma nova sede da Polícia Militar.

Em seguida aconteceu reunião com o secretário estadual da Habitação, Flávio Amary, e prefeitos de 39 cidades da região do Oeste Paulista. Na reunião prefeito, vice e vereadores de Mariápolis apresentaram pedido de agilização de construção de unidades habitacionais.

E finalmente, aconteceu uma reunião com o secretário estadual da Casa Civil, Cauê Macris, e os prefeitos de várias cidades, onde o prefeito de Mariápolis apresentou as prioridades do município junto ao Governo do Estado.

O deputado Mauro Bragato em conversa com o site e jornal Folha Regional, reforçou o seu compromisso de trabalhar visando atender as reivindicações de Mariápolis junto ao Governo do Estado.