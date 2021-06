Criança morre após ser atropelada

Uma criança de idade ainda não divulgada oficialmente morreu após ser atropelada por um caminhão no início da noite desta terça-feira (8) na Rua Ivan Inácio da Silva, Bairro Nosso Teto em Panorama.

Segundo as primeiras informações levantadas pela reportagem do Panorama Notícia e divulgadas em uma transmissão ao vivo pela internet, a criança estaria se deslocando até uma padaria da cidade quando ocorreu o acidente.



O veículo envolvido no acidente ainda não teria sido identificado, porém, suspeita-se de que possa se tratar de um caminhão.



A Polícia Militar, equipes do Corpo de Bombeiros e uma ambulância do município foram até o local, porém, infelizmente a criança já se encontrava em óbito.



Ainda segundo o Panorama Notícia, os ferimentos no corpo da criança estavam localizados com maior gravidade na cabeça.

O pai e outros familiares da criança estiveram no local momentos após o acidente e ficaram em estado de choque.



Outro fator levantado pela reportagem é de que a via em que ocorreu o acidente é bastante movimentada e que faz a ligação de vários bairros.

Nossa reportagem segue acompanhando esta ocorrência e maiores informações, bem como a atualização desta matéria poderão acontecer a qualquer momento.