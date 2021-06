DRACENA: Com 80% dos pulmões comprometidos, presidente da Câmara é transferido para hospital em São Paulo

O vereador de Dracena, Claudinei Millan Pessoa (PP), que está afastado da Câmara para tratamento da Covid-19, foi transferido de avião para o hospital particular Dom Alvarenga na cidade de São Paulo (SP) na madrugada desta terça-feira (8). Ele estava na Santa Casa de Dracena.

O anúncio do afastamento do presidente da Câmara, que é conhecido como Melão, foi no dia 24 de maio. Na ocasião, ele cumpria isolamento social em sua casa e tomava medicamentos. No dia 29 de maio ele foi internado na Santa Casa de Dracena.

Por conta do afastamento por 30 dias de Melão, o vereador Célio Ferregutti (PV) assumiu a presidência da Câmara interinamente.

Edenilson Millan, irmão do vereador, explicou que a família optou pela transferência, já que não havia uma melhora da saúde. “O problema é que 80% dos pulmões estão comprometidos e não tem melhora. Ele está em estado gravíssimo, porém estável. Somente por estar estável é que conseguiu fazer a transferência. Ele está intubado há uns três dias”, relatou.

Uma “vaquinha solidária” foi feita para que Melão fosse transferido. Nas redes sociais foi informado que “devido à gravidade do seu estado”, o vereador precisava ser levado para um hospital na capital paulista “com a máxima urgência”.

A “vaquinha” era para custear a transferência e o transporte aéreo. Ele também agradeceu a quem contribuiu e falou que, inicialmente, o que foi arrecadado foi usado para a transferência aérea. “Somente para a transferência foram mais de R$ 60 mil”, falou.

Millan ainda pontou que a família tentou transferência para outros hospitais, mas houve dificuldade. “A gente tentou Botucatu [SP], hospital onde o ex-prefeito Juliano ficou internado, tentamos também no Estado do Paraná, mas nenhum lugar tem vaga. As pessoas não têm noção da situação grave que está a pandemia. O sistema de saúde está em colapso”, lamentou.

Por meio de nota, a Santa Casa de Dracena informou que o vereador saiu do hospital às 4h19 para transferência. O voo saiu do município às 5h.