FLÓRIDA: Administração realiza doação para Rede Feminina de Combate ao Câncer de Adamantina

Na terça-feira (1º), o vice-prefeito Sidnei Gazola juntamente com o vereador João Batista Freschi e o secretário da Saúde Aguinaldo Adelino Carvalho visitaram a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Adamantina que atua na prevenção do câncer de colo de útero, câncer de mama e próstata, e também faz encaminhamentos para centros de referências de tratamento ao câncer.

Na oportunidade foram recepcionados pela vice-presidente Neusa Balzanini e enfermeira Tamires Alves, que fizeram questão de mostrar toda a estrutura do local e explanaram como são feitos os atendimentos para a população em geral.

O vice-prefeito Nei Gazola agradeceu a importância da entidade no atendimento para a povo floridense e se colocou à disposição para sempre dentro do possível estar com a parceria de cooperação com a municipalidade de Flórida Paulista.

A comitiva de autoridades levou doações para a Rede Combate ao Câncer que devido a pandemia de Covid-19 não tem feito as suas costumeiras promoções para arrecadar recursos para a manutenção do trabalho, pois é uma entidade sem fins lucrativos, mantida por donativos e subvenções públicas.

Foram entregues na oportunidade máscaras descartáveis, toucas de TNT, lençóis de papel para maca, pinças de Sheron, espéculos vaginais, luvas e frascos de vaselina.