FLÓRIDA: Governo do Estado deve rescindir contrato com construtora das casas populares

Como informado pelo jornal e site Folha Regional, a Prefeitura de Flórida Paulista está buscando solução para a conclusão das obras de construção das 101 casas populares do novo conjunto habitacional que se encontra com grande parte das moradias já executadas.

No mês de maio, durante reunião da AMNAP realizada na cidade de Tupi Paulista, o prefeito Wilson Fróio Júnior esteve presente e aproveitou a presença do secretário da Habitação do Governo do Estado Flávio Amary, pedindo uma solução urgente visando a conclusão do conjunto habitacional em Flórida Paulista.

De acordo com informações, o problema para a conclusão da obra existe devido o impasse entre a Construtora Leman – que é a responsável pela obra – e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) diante da alta de preços em materiais de construção apontada pela empresa que pede o realinhamento dos valores para continuidade dos trabalhos naquele canteiro de obras.

Em conversa com a nossa reportagem, o prefeito Fróio falou que obteve a informação junto a Secretaria de Habitação do Governo do Estado que devido o impasse, será rescindido o contrato com a construtora Leman que foi contratada para a execução das 101 casas populares.

Fróio foi informado que a construção das moradias está em fase final de execução estando com 74% das obras concluídas, faltando a infraestrutura como guias, sarjetas e asfalto, calçadas, além da iluminação.