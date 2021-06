Ministério Público recomenda à Prefeitura lockdown em Presidente Prudente por pelo menos 15 dias

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPE-SP), através do promotor de Justiça Marcelo Creste, recomendou ao prefeito de Presidente Prudente, Ed Thomas (PSB), nesta segunda-feira (7), a decretação de lockdown no município por pelo menos 15 dias. O motivo para a recomendação é a atual situação da região, em especial do município, com relação a pandemia de Covid-19.

“Pelo presente, recomendo a vossa excelência que seja decretado verdadeiro lockdown no município de Presidente Prudente por pelo menos 15 dias, atingindo não só atividades não essenciais, mas também as atividades essenciais, ainda que com menor grau de restrição, tal como feito em Portugal e na Inglaterra”, declarou o promotor.