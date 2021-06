SALMOURÃO: Novo poço semi-artesiano no Estádio vai atender demanda dos produtores rurais

A Prefeitura de Salmourão iniciará, nas próximas semanas, a perfuração de um novo poço semi-artesiano no estádio municipal que, além de auxiliar na irrigação do campo de futebol, vai atender principalmente a demanda dos produtores rurais.

Conforme o secretário de Administração, Édis Gabau, o poço terá profundidade de 120 metros e segue todas as exigências ambientais.

“A Prefeitura identificou essa necessidade e, com recursos próprios, realizará a obra que auxiliará na manutenção do estádio municipal e no abastecimento do caminhão-pipa que atende nossos produtores rurais”, pontua.

A prefeita interina Sônia Gabau (PSDB) ressaltou a importância da melhoria para os agricultores.

“Nossos produtores sempre solicitam caminhão-pipa para auxiliar no abastecimento, e agora não teremos mais dificuldades em atender as demandas dos nossos munícipes. A Prefeitura se empenha em melhorar os atendimentos a população”, pontua.