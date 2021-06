Copa do Brasil: Santos vence Cianorte-PR outra vez e avança às oitavas

O Santos é o primeiro clube garantido nas oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (8), o Peixe derrotou o Cianorte-PR por 1 a 0 na Vila Belmiro, em Santos (SP), no jogo de volta do confronto pela terceira fase da competição. A classificação garante aos cofres do Alvinegro uma premiação de R$ 2,9 milhões, concedida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O próximo adversário será conhecido por sorteio.

A equipe paulista entrou em campo com a vantagem de ter ganhado a partida de ida, há uma semana, no estádio Albino Turbay, em Cianorte (PR), por 2 a 0. Apesar da necessidade de vitória ser dos paranaenses, a equipe visitante pouco assustou no primeiro tempo. Com o duelo sob controle e mais de 70% de posse de bola, os santistas saíram na frente aos 25 minutos, graças a um golaço de Marcos Guilherme. O atacante avançou pela esquerda, escapou da marcação, levou para a perna direita e bateu colocado, no ângulo, sem chances para o goleiro Bruno Pianissolla.