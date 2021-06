FLÓRIDA: Administração conclui revitalização de praça e espaço esportivo

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista através do setor de Obras e Serviços, concluiu esta semana a realização de serviços de revitalização da praça Guilherme Rosa e o espaço esportivo localizado no início da avenida José Fróio (ao lado da linha férrea e próximo a antiga estação ferroviária).

No local o setor de Obras realizou reparos diversos na praça e implantou nova pintura com as cores da bandeira da cidade. Também o espaço esportivo composto de pista de skate e campo de futebol de areia recebeu revitalização e reparos em geral.

Os dois locais agora estão em condições de receber os esportistas com maior conforto e segurança. As obras foram executadas com recursos próprios da Prefeitura Municipal de Flórida Paulista e a efetivação realizada através do setor de Obras, garantindo assim maior economia.

O prefeito Wilson Fróio Júnior e o vice-prefeito Sidnei Gazola informaram que a obra é um pedido de moradores e esportistas e a execução dos serviços devem ser realizados até o final deste mês.