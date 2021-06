FLÓRIDA: Com mais um óbito, sobe para 28 o número de vítimas fatais da Covid-19

Outras duas pessoas morreram com a suspeita da doença e Saúde aguarda resultados de exames

Com mais um óbito registrado nesta semana, subiu para 28 o número de vítimas fatais da Covid-19 em Flórida Paulista, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

O município que já estava há quase 30 dias sem registrar falecimentos em decorrência da doença, sepultou na tarde de segunda-feira (7), o corpo de um jovem de 28 anos de idade.

Ele tinha comorbidades e vinha lutando contra a doença. Era um rapaz muito querido pela população e seu falecimento deixou várias pessoas comovidas e em luto.

SAÚDE AGUARDA EXAMES PARA CONFIRMAR MAIS DOIS ÓBITOS POR COVID-19

Ainda segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Flórida Paulista, são aguardados resultados de exames realizados em outras duas pessoas que estavam em tratamento da doença e que infelizmente faleceram.

Os resultados devem ser emitidos nos próximos dias. Caso sejam confirmados os falecimentos em decorrência do vírus, Flórida Paulista chegará à marca dos 30 óbitos pela Covid-19 desde o início da pandemia.

ALERTA E PREVENÇÃO

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o secretário de saúde Aguinaldo Adelino Carvalho, aproveitou para refazer o alerta da importância da prevenção da doença, bem como da necessidade de uso do álcool em gel, máscaras, distanciamento social e a proibição da realização de aglomerações, festas e eventos.