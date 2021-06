FLÓRIDA: Fogo atinge área de antigo aterro e exige intenso trabalho da Prefeitura

Na manhã desta quarta-feira (9), a reportagem do jornal e site Folha Regional entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista para buscar informações sobre a fumaça que está sendo exalada do aterro de galhos localizado aos fundos da antiga Usina de Reciclagem de Lixo, próximo da “Chernobyl”



Segundo a Prefeitura, um incêndio de causas ainda desconhecidas, atingiu o local entre o final da tarde e o começo da noite de segunda-feira (7), ocasião em que homens, máquinas e o caminhão tanque do município com o apoio de viaturas auto bomba e funcionários da Usina Branco Peres, combateram as chamas em um serviço que se estendeu até o amanhecer de ontem, quando finalmente foi concluído o combate do fogo.



“Mesmo com as chamas apagadas, a fumaça ainda continua sendo exalada após o incêndio, uma vez que grande quantidade de material que trata-se do antigo aterro de lixo está soterrado no local”, informou a Prefeitura.



A prefeitura aproveitou a oportunidade para pedir a compreensão da população e informou ainda que continua monitorando a situação no local.



Também foi orientado para que os munícipes colaborem não colocando fogo em lixos de quintais, entulhos e outros materiais, visando assim amenizar o problema que diariamente é alvo de reclamações.