Homem é encontrado caído em rua com marcas de tiros na boca

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atendimento de um caso de uma pessoa baleada.

No local, os policiais encontraram a vítima caída no chão, em frente a um carro de cor branca que estava estacionado.

Segundo o BO, o homem estava inconsciente, com sinais de perfuração de projétil de arma de fogo na boca. Ao lado da vítima tinha uma pizza que, ainda de acordo com o registro policial, “parecia que estava colocada no chão”.