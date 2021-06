Investigado por estupro de criança é preso pela Polícia Civil

Nesta quarta (09) policiais civis da Delegacia de Defesa da Mulher, com apoio da Delegacia de Polícia do Município de Osvaldo Cruz, realizaram a prisão de um homem (48 anos), suspeito de praticar abuso sexual contra uma criança.

Ao receber as denúncias, uma equipe de policiais da DDM foi designada e iniciou intenso trabalho de investigação que culminou na identificação de um suspeito pela prática delitiva. Diante das fundadas suspeitas, a Autoridade Policial representou ao Poder Judiciário pela concessão de sua prisão temporária, a qual foi decretada. De posse do mandado de prisão, as equipes diligenciaram na cidade de Osvaldo Cruz e prenderam o investigado.

Com a captura, o suspeito foi conduzido para a Delegacia do Município para tomada das medidas de Polícia Judiciária, sendo mantido em custódia e encaminhado para a Cadeia Pública de Presidente Venceslau, onde permanece à disposição da Justiça.

As investigações prosseguem em segredo de justiça. Participaram da ação, 06 Policiais Civis e 03 viaturas.