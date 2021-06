Mulher é rendida e tem o carro roubado por criminosos armados

Um veículo Ford Focus de cor branca, placa Mercosul GBQ0H30, foi roubado na noite desta terça-feira (8), por volta das 20h, no município de Parapuã.

De acordo com informações da vítima, que relatou o episódio nas redes sociais, ele foi abordado por duas pessoas no momento em que adentrava na garagem. Pelas imagens captadas por uma câmera de segurança, um dos indivíduos estava armado no momento da ação.

Os criminosos agiram rapidamente, onde após tomar posse do veículo fugiram do local.

Ainda segundo a vítima, o veículo está com a porta do motorista amassada, o que pode facilitar em sua localização.

A Polícia Militar, de acordo com informações obtidas pela reportagem, já tomou ciência dos fatos.

Até o momento ninguém foi preso.