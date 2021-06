OSVALDO CRUZ: Prefeitura recebe caminhão e veículo da Receita Federal

A Prefeitura de Osvaldo Cruz acaba de receber um caminhão Volvo no valor de R$ 106,7 mil repassado pela Receita Federal.

O caminhão que foi repassado pela Receita Federal de Presidente Prudente será utilizado nos trabalhos do dia a dia da Prefeitura de Osvaldo Cruz.

O veículo é ano 2011 e será importante para o transporte de vários tipos de materiais no trabalho realizado diariamente pela Prefeitura. Além do caminhão, a Prefeitura de Osvaldo Cruz também recebeu da Receita Federal de Presidente Prudente uma Ford Ecosport ano 2003 no valor de R$ 17,1 mil, que será importante para serviços variados no município.

A Prefeitura sabedora que a Receita Federal repassa veículos apreendidos a entidades e órgãos públicos em condições de recebê-los, oficiou a União no sentido de receber os utilitários, sendo contemplada com esses dois veículos que desta forma reforçam a frota municipal.