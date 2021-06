Cachorro encontrado sem alimentação e água em casa é resgatado pela Polícia Ambiental

A informação sobre a situação do animal chegou à Polícia Militar Ambiental por meio de denúncia. Na casa indicada, os policiais fizeram a vistoria, autorizados pelo morador, que também acompanhou a equipe.

No quintal da residência foi localizado o cão, que é um filhote de raça indefinida. A polícia afirmou que o cachorro estava em local sujo, sem alimentação e água, e com sarna espalhada pelo corpo. A situação, ainda de acordo com a corporação, configurou maus-tratos a animais.